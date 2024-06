Solaro

SOLARO – Si terrà questa sera, alle 20, il primo consiglio comunale di Solaro, dopo le elezioni amministrative dello scorso 8 e 9 maggio, che hanno chiamato i cittadini a votare un nuovo sindaco e un nuovo consiglio comunale.

Lo spoglio ha visto la sindaca uscente, Nilde Moretti, imporsi, con la sua lista Insieme per Solaro, con 3.540 voti ovvero il 57.37 per cento (ottiene 11 seggi in consiglio comunale) contro i 2.631 voti per il 42.63 per cento del candidato di centrodestra di Uniti per Solaro, Alfredo Puzzello, che così ottiene 5 seggi.

Quindi in consiglio comunale ci saranno: per Insieme per Solaro Christian Caronno (record man con 316 preferenze), Francesca Tramarin, Alessandro Ranieri, Monica Beretta, Stefano Bari, Serena Nasta, Giorgia Seveso, Davide Panetti, Luca Cattaneo, Stefania Marrucchi, Chiara Di Sante. All’opposizione ci sarà Uniti per Solaro con Alfredo Puzzello, Alessandra Crippa, Marco Cardia, Fausto Gambarini, Catia Maria Re.

Ecco la diretta de IlSaronno

