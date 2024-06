news

Secondo l’analista crypto Ali Martinez, TON è pronto per raggiungere quota $11, con un guadagno di oltre l’11%, nonostante un’accurata analisi tecnica mostri che il token è destinato prima a scendere a $7,20.

Toncoin è stato l’unico token, tra i primi 10 in classifica, a ottenere un guadagno superiore al 10% e secondo solo a Uniswap, mentre gli altri asset hanno mostrato un costante rosso. Dove può arrivare davvero TON?

Il token nativo di Telegram ha assunto grande importanza anche in seguito ad alcuni giochi che hanno permesso di utilizzarlo come ricompensa: in questo momento un altro token simile è in prevendita e basa tutto su un interessante game 8-bit in stile Tamagotchi. PlayDoge ha superato 4,6 milioni di dollari in presale.

TON consolida la sua posizione tra le prime 10 criptovalute

TON ha vissuto una settimana fantastica, guadagnando oltre il 10%, per consolidare il suo posto tra le prime dieci criptovalute, rispetto alla maggior parte delle coin che è andata in rosso, visto che alcune, come BNB e Shiba Inu, hanno perso oltre il 10%. Secondo un importante analista del settore, inoltre, le cose potrebbero andare ancora meglio per il token nativo della rete Toncoin.

TON oggi viene scambiato appena sotto gli 8 dollari, perdendo solo l’1,86% nell’ultimo giorno, mentre il volume degli scambi è in ripresa a +18% e sopra i 343 milioni di dollari. Nell’ultima settimana, il token ha guadagnato il 10%, toccando un massimo settimanale a 8,2246 dollari, poco meno del suo prezzo record di $ 8,26, raggiunto a metà giugno 2022.

Da quando ha toccato un minimo settimanale di $6,7704, la criptovaluta è aumentata del 21,5% nei tre giorni successivi, sfidando la tendenza più ampia del mercato. L’ascesa di Toncoin appare ancora più impressionante, considerata la performance complessiva del mercato nell’ultima settimana.

Bitcoin ed Ethereum hanno perso oltre il 3,5%, mentre Cardano e Dogecoin hanno perso oltre il 5,3%. BNB, Shiba Inu e NEAR sono stati quelli, tra i primi 20, ad accusare maggiormente il colpo, perdendo oltre il 10% in una settimana.

FLOKI ha subito un duro colpo, perdendo il 27% negli ultimi sette giorni mentre Worldcoin ha perso il 19%. All’estremità opposta, UNI di Uniswap ha guadagnato un impressionante 15,6%.

Ali Martinez: TON punta a $11

Le cose potrebbero andare ancora meglio per TON, secondo l’analista crypto Ali Martinez, che su X ha detto ai suoi 64.000 follower: “Toncoin si sta preparando per un potenziale breakout del 40%, puntando a $ 11! Tuttavia, l’indicatore TD Sequential suggerisce che TON potrebbe scendere brevemente a 7,2 dollari per raccogliere liquidità prima della ripresa.”

C’è anche un altro analista che sostiene la tesi rialzista, sottolineando come il token abbia superato con successo il pattern Cup and Handle quando ha superato i 7,70 dollari qualche giorno fa.

Cup and Handle è un modello in cui il prezzo di un asset assomiglia a una tazza a forma di “U” e che dispone anche di un modello a “U” più piccolo che ricorda la maniglia. L’analista afferma inoltre che, dopo aver superato questo modello, il prezzo di TON si sta dirigendo verso $10,86.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero puntare al livello di Fibonacci del 161,8% (che, in questo caso, sarà di 9,61 dollari) come punto per ottenere i profitti. Altri parametri indicano un notevole afflusso di investitori e utenti verso TON: il suo TVL ha recentemente raggiunto un nuovo massimo e ora è poco meno di 600 milioni di dollari.

Per capirci, il 1° aprile di quest’anno il TVL era inferiore a 100 milioni di dollari e in quel periodo il token ha registrato un aumento vertiginoso, con l’exchange decentralizzato DeDust in testa al mercato con 294 milioni di dollari.

L’aumento dell’interesse per Notcoin, la coin da gioco su Telegram, ha influenzato in modo significativo questo parametro. C’è inoltre un progetto nuovo che sta riscuotendo grande successo e che potrebbe seguire le stesse orme di TON se non fare meglio: PlayDoge ha raggiunto $4,6 milioni in presale.

PlayDoge entra a gamba tesa nel settore del GameFi con una prevendita da $4,6 milioni

PlayDoge è un nuovo progetto che sta facendo parlare molto di sé, visto che ha superato $4,6 milioni in breve tempo dal suo lancio, forte del settore nel quale vuole fare breccia, quello del GameFi, che è in continua crescita.

Grazie all’intelligenza artificiale, il progetto ha creato un gioco 8-bit in stile Tamagotchi, nel quale gli utenti dovranno far mangiare, dormire e giocare il loro animale domestico, per guadagnare token PLAY, secondo il sistema del play-to-earn.

I token, inoltre, hanno una reale utilità, nonostante di base il progetto sia quello di una meme coin, perché possono essere scambiati o usati per partecipare anche a dei minigiochi e grazie al meccanismo di staking, che permette di bloccare i token con un APY attuale del 162% e di ottenere introiti passivi.

La roadmap di PlayDoge prevede inoltre una serie di fasi che culmineranno con il lancio sui DEX, probabilmente su PancakeSwap. Per partecipare alla prevendita di PLAY basta collegare il proprio wallet alla pagina ufficiale di PlayDoge, sul quale dovranno esserci ETH, USDT o BNB, e scambiare il token scelto con i PLAY da acquistare.

In alternativa sarà possibile usare anche una carta bancaria. Infine, si potrà decidere se procedere all’acquisto oppure se sfruttare da subito il meccanismo di staking. Chi vuole valutare questo investimento e restare aggiornato sulle novità del progetto, può unirsi alla sua community su X e Telegram.

