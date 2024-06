iltra2

TRADATE – All’insegna della continuità la giunta che affiancherà il sindaco Giuseppe Bascialla nel suo secondo mandato. Oggi è stata nominata la giunta che sarà ufficialmente presentata alla città durante la seduta di insediamento del consiglio comunale venerdì 21 giugno alle 21 che si terrà nella sala consiliare del Palazzo comunale (con accesso da piazza Nelson Mandela).

La squadra del sindaco Giuseppe Bascialla parte nuovamente da Franco Accordino assessore ai Servizi sociali e cimiteriali che continuerà a ricoprire il ruolo di vicesindaco. Tra le conferme Erika Martegani con delega a Istruzione, cultura, sport e giovani e Vito Pipolo riconfermato assessore a Ecologia e ambiente. Completano la Giunta Erica Antognazza che si occuperà di Servizi economici e finanziari e Fabio Bascialla assessore alla polizia locale.

Come detto venerdì 21 giugno prima seduta del consiglio comunale dove ci saranno delle new entry (rispetto alle nomine post elezioni ) proprio per effetto delle nomine in Giunta: Giovanni Russo (Lega), Rosario Tramontana, Salvatore Puleo e Tania Alma (per Forza Italia-Movimento Prealpino) e Innocenzo Giammetta (Fratelli d’Italia).

