Cronaca

RHO – Il tempestivo intervento dei mezzi di soccorso, compreso l’elisoccorso, non è servito a salvare la vita ad un ciclista investito da una betoniera. E’ successo nel tardo pomeriggio odierno a Rho.

Il sinistro si è verificato alle 17.25 in corso Europa, all’incrocio con via del Maino. Un ciclista è stato dunque investito da un mezzo pesante, una betoniera. Si tratta di un uomo di 70 anni, del quale è stato constatato il decesso sul posto; gli immediati soccorsi si sono infatti rivelati inutili, a fronte della gravità delle ferite riportate.

E’ rimasto ferito anche il conducente della betomiera: è un 42enne che comunque non ha riportato gravi contusioni, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale rhodense per accertamenti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio; elisoccorso in azione nella zona)

19062024