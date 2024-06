Città

SARONNO – Dal 20 giugno a fine luglio (secondo il cronoprogramma) via Roma, il tratto tra via Miola e via Guaragna sarà area di cantiere.

A spiegare l’intervento l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli: “Con questo cantiere interveniamo sia sulla parte carrabile sia sulla pista ciclabile. Era un intervento programmato per la scorsa estate, ma la società del gas ha posato nuove tubazioni e abbiamo dovuto rispettare i canonici 6 mesi per l’eventuale assestamento ed evitare quindi eventuali dissesti su un nuovo asfalto. Perciò il nostro intervento è stato posticipato a questa estate, aspettando il periodo di chiusura delle scuole per limitare i disagi”.

Lo scorso inverno però c’erano stati alcuni interventi: “Nel frattempo per garantire la sicurezza abbiamo chiuso con il cassone termico le buche assai grandi e pericolose che si erano aperte anche a causa del maltempo e di una struttura stradale più danneggiabile”

“Ora invece – conclude l’esponente della Giunta – realizzeremo una stratigrafia più adatta al traffico veicolare. Così garantiremo un nuovo manto anche a questo tratto di via Roma, che al momento è il più danneggiato”.

