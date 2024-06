Ceriano Laghetto

SOLARO – E’ stata una giornata emozionante che sicuramente non dimenticherà mai. Ieri mercoledì 19 giugno Alessandra Crippa eletta nel consiglio comunale di Solaro con 231 voti con la lista Centrodestra Uniti per Solaro ha vissuto una doppia emozione: la mattino la maturità all’Ipsia Parma a Saronno quindi la sera alle 20 il debutto nell’assemblea cittadina di Solaro.

“E’ stata sicuramente una grande emozione – commenta sorridente e per nulla intimidita la giovanissima consigliera – ma sicuramente è stata più forte quella del consiglio comunale. In fondo la maturità è la fine del percorso di studi arriva per tutti mentre l’elezione a consigliere è decisamente qualcosa di unico”.

Figlia dell’ex sindaco di Ceriano Laghetto Roberto Crippa Alessandra malgrado i suoi 18 anni ha fatto una campagna elettorale in prima fila ottenendo 231 preferenze che la fanno entrare tra le più votate del consiglio solarese. Ieri sera il debutto con le prime formalità e il ruolo di scrutatore ricoperto con grande impegno.

Oggi, giovedì 20 giugno, per Alessandra è tempo di tornare tra i banchi dopo la serata sugli scranni: “C’è al seconda prova quella tecnica del mio indirizzo servizi socio sanitari”. E la prima prova? “Direi bene ho scelto il tema sulla importanza della carta costituzionale”.

Insomma una passione e un impegno per la politica che ha conquistato anche il plauso di papà Roberto Crippa che sui social ha commentato: “A 18 anni sei ufficialmente un consigliere comunale della Lega nominata proprio oggi, dopo l’approvazione in parlamento di un “nostro” cavallo di battaglia, la tanto agoniata autonomia differenziata delle regioni. Una coincidenza bellissima, che ti porterà fortuna a partire dall’esame di maturità che stai sostenendo in questi giorni”

