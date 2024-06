Basket

SARONNO – Il coach Renato Biffi, dopo la promozione in serie B Nazionale, lascia l’Az Robur Saronno. La comunicazione ufficiale viene dalla società cestistica di via Colombo.

“Sono stati tre anni speciali, con due campionati vinti, la promozione in Serie B Nazionale e anche due Coppe Lombardia messe in bacheca. La seconda esperienza di Renato Biffi sulla panchina della Robur Basket Saronno è stata clamorosamente ricca di soddisfazioni, per la gioia di un PalaRonchi scatenato per il suo coach – ricordano dall’Az Saronno – Nonostante con lui la squadra abbia vinto oltre il 75% delle partite in calendario e perso solamente sei volte in tre stagioni dal 2021 al 2024, un dato pazzesco, in quello che abbiamo ribattezzato FortRonchi mica per caso, il record di vittorie passa persino in secondo piano davanti al tecnico, capace di creare un sistema da vedere e rivedere, ed all’uomo, un vero roburino con un cuore enorme”.

Impegni di lavoro

Per impegni di lavoro incompatibili con gli appuntamenti cestistici, qualsiasi fosse stata la categoria, Renato Biffi ha comunicato ufficialmente che non potrà essere ancora l’allenatore della Robur. Una scelta personale che la società accetta, con grande dispiacere ma altrettanta condivisione, pronta a ripartire con una nuova guida tecnica per confermarsi anche nella nuova categoria.

