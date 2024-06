Basket

CISLAGO – Nuovo presidente e nuovi dirigenti per il Cistellum Basket. L’assemblea dei soci, che si è riunita nei giorni scorsi. ha eletto come presidente Pier Paolo Grisetti, che ha accettato l’incarico. Come consiglieri ci sono Claudio Monza, Giuseppe Rimoldi, Maurizio Manfredi e Tiziano Landoni. Successivamente, si proporta di alcuni soci, si è deciso di nominare presidente onorario Silvana Pigozzi, “in segno di profonda stima e gratitudine per quant Mario e Silvana hanno fatto per la società nei qarantasette anni di guida”.

Recentemente il Cistellum aveva pianto la scomparsa dello storico presidente Mario Ceriani.

Il consiglio direttivo ha quindi deciso di assegnare i seguinti incarichi. A Gian Paolo Lietti l’incarico di general manager, a Paolo Urban quello di direttore sportivo, a Lorenzo Romano Girola di responsabile del settore giovanile, a Tonino Cadeddu di responsabile promozione immagine, a Gian Luca Marinaro e Silvano Saibene di consiglieri. Inoltre è stato deciso di accettare le dimissioni di Fausto Restelli e di inserire tre nuovi soci che hanno presentato domanda: Sara Angeri, Tiziana Pigozzi, Matteo Marzorati e Ivan Zaffaroni.

Nell’ultimo campionato la formazione maggiore, maschile, del Cistellum è arrivata sino alal semifinale playoff Dr1, perdendo in casa 69-73.

18062024