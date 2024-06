Calcio

SARONNO – Fbc Saronno Calcio comunica che “per le prossime stagioni, vestirà Adidas. Il brand sarà fornitore ufficiale per l’abbigliamento tecnico e sportivo a partire dalla stagione 2024-2025.

Il club saronnese del direttore generale Marco Proserpio sta intanto iniziando a prepararsi per la prossima annata, la formazione maggiore sarà impegnata nel campionato di Eccellenza, alle spalle un ampio settore giovanile che come in passato farà riferimento al centro sportivo di via Sampietro al quartiere Matteotti.

Proseguono intanto anche le opere di sistemazione del centro sportivo Matteotti, proprio recentemente il Fbc Saronno si è occupato tra l’altro del rifacimento delle panchine del campo di gioco, in precedenza della ritinteggiatura e maquillage di spogliatori e spazi comuni.

(foto archivio: il Fbc Saronno allo stadio cittadino)

