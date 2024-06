iltra2

VENEGONO SUPERIORE – “Diego Zecchillo, esterno mancino classe 2008, ha partecipato al 6′ Torneo Internazionale Eusalp, prestigiosa manifestazione organizzata dal Comitato Autonomo di Trento”. L’annuncio viene dai dirigenti della sua squadra di club, la Varesina di Venegomno Superiore.

Diego, ricordano dalla Varesina, “ha partecipato alle gare con la Rappresentativa Lombardia dimostrando qualità e avendo minutaggio elevato. Un’esperienza gratificante, al termine di una stagione in cui è stato protagonista anche con la nostra Juniores nazionale”.

Anche nella prossima stagione la Varesina schiererà un ampio settore giovanile, presente praticamente in tutte le categorie di età; anche nell’annata che si è da poco conclusa le soddisfazioni sicuramente non sono mancate, ed altre si profilano anche per la prossima annata agonistica.

