Calcio

SOLARO- L’Universal Solaro di mister Broccanello mette a segno un trittico di colpi in entrata per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Per difendere i pali, il club ha scelto Mirko Pasiani, portiere classe 1997 proveniente dall’Aurora CMC Uboldese. Pasiani, noto per la sua grande esperienza e qualità, sembra essere il candidato ideale per sostituire l’ormai ex giallorosso Mirko Bizzi.

In attacco, l’Universal Solaro ha acquisito due nuovi calciatori: Davide Tartaglione, attaccante classe 1990 anch’egli proveniente dall’Aurora CMC Uboldese, noto per la sua esperienza e abilità di finalizzazione, e Marco Dell’Occa, classe 1998, reduce da un’ottima annata con la Salus Turate Mozzate.

Questi rinforzi promettono di portare nuove energie e qualità alla squadra milanese, in preparazione di una stagione ambiziosa.

Il comunicato del club

L’Universal Solaro dà il benvenuto a tre nuovi giocatori che si uniranno alla nostra prima squadra per la prossima stagione!

Davide Tartaglione – Attaccante classe 1990, ex Aurora CMC. Con la sua esperienza e il suo fiuto per il gol, Davide è pronto a fare la differenza in campo!

Davide Pasiani – Portiere classe 1997, anch’egli proveniente dall’Aurora CMC. La sua agilità e i suoi riflessi tra i pali saranno un valore aggiunto per la nostra difesa!

Marco Dell’Occa – Attaccante classe 1998, ex Salus Turate Mozzate, giovane promessa che porterà freschezza e determinazione al nostro attacco.

Proseguono i lavori per la prossima stagione, rimanete sintonizzati per tutte le ultime news 🟡🔴