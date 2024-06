Eventi

CESATE – Il corpo musicale Vincenzo Bellini organizza un momento di musica e divertimento con il “Concerto d’estate 2024”, che si terrà sabato 22 giugno alle 21 nella scuola elementare “Bellini”. L’evento, diretto da Luca Valenti, promette una serata di musica classica imperdibile con un programma variegato.

Il concerto aprirà con l’Intermezzo di Manon Lescaut di Puccini, seguito da “Scossa elettrica” e “Puccini in concert” di Hautvast. I partecipanti potranno anche godere della “Fantasy from Turandot” di Puccini e di un medley tratto da “West side story” di Bernstein. Altri pezzi in programma includono “Il Postino” di Bacalon, “E’ la Rai dal Guglielmo Tell” di Rossini, “Don Camillo” di Cicognini e la celebre colonna sonora de “I pirati dei caraibi” di Badelt.

