TRADATE – Un maxi schermo costituirà stasera un punto di incontro ed aggregazione dei tifosi azzurri in vista dell’incontro delle 21 Italia-Spagna, attesissimo match degli Europei di calcio che sono in corso di svolgimento in Germania.

La società calcistica Tradate Abbiate propone il maxi schermo al centro sportivo di via Oslavia, in collaborazione con la Pro loco e con il supporto anche dell’Amministrazione civica tradatese. Per tutti una occasione di ritrovarsi, socializzare e gustarsi quello che si annuncia come uno degli incontri più interessanti della manifestazione continentale. Senz’altro ci sarà da divertirsi. Gli Europei stanno decollando ed in tutta la zona sono in allestimento iniziative per vedere in compagnia le partite.

(foto archivio: un maxi schermo nella zona)

