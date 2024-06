Eventi

GERENZANO – Continua l’iniziativa “Un tè con l’autore 2024” organizzata dalla Cooperativa Scelag e Pro Loco di Gerenzano col patrocinio del Comune di Gerenzano. Domenica 23 giugno alle 16, nei locali di Palazzo Fagnani, ci sarà la presentazione del libro “Il martellatore francese”, edizione Torre dei Venti di Domenico d’Angelo, condurrà l’incontro Ezia Moroni.

In questo libro, l’autore esplora il senso della storia attraverso una serie di personaggi ed episodi che spaziano dalla missione nel Sannio del 1814, per selezionare alberi per la costruzione di vascelli della Regia Marina Partenopea, fino alla frenesia della Napoli moderna. Il racconto si dipana tra figure come il tenente di vascello Antoine de Boungaiville, banditi, seduzioni, vendette, eventi prodigiosi, e la corruzione dei latifondisti. La narrazione riflette l’unità di un’Italia segnata da lacerazioni sociali, economiche e culturali, presentata con uno stile più romanzesco che accademico.

Domenico D’Angelo, abruzzese di nascita vive a Busto Arsizio. Ha insegnato in alcuni istituti superiori e si è occupato di ricerca storica. Oltre a lavori di storiografia, ha pubblicato tre romanzi: nel 2020, “Questo fu l’anno” per Lupetti, nel 2021 “Il Martellatore francese” per La Torre dei Venti, nel 2023 “La salvezza dei Dabbrivio” per MontaG.

Il pomeriggio e la lettura dei testi saranno arricchiti dall’accompagnamento musicale con chitarre e contrabbasso. Come per i precedenti pomeriggi domenicali sarà offerto un tè con dei biscotti a tutti i nostri ospiti. L’iniziativa sarà sospesa fino a settembre, dove riprenderà a cadenza mensile fino a dicembre.

