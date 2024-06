Cronaca

GERENZANO – E’ l’assessore Dario Valter Borghi assessore ai Servizi Sociale della Giunta del sindaco Stefania Castagnoli a fare il punto della situazione dell’intervento che i servizi sociali del comune di Gerenzano hanno effettuato, insieme alla polizia locale interventi per intercettare il giovane che da qualche tempo dorme presso locali della stazione ferroviaria di Gerenzano -Turate.

“A seguito di segnalazione di cittadini, il giovane è stato avvicinato dagli operatori dei servizi sociali e dalla polizia locale – spiega Borghi – ha dichiarato le proprie generalità e ha aggiunto di essere residente nel Comune di Varese. I servizi sociali gli hanno proposto il percorso programmato per le situazioni simili alla sua. La proposta consiste nel cercare di avvicinare chi bivacca in stato di abbandono ed indirizzare gli stessi in strutture che offrono ospitalità di notte, pasti caldi e possibilità di azioni di igiene personale”.

Il giovane ha però ha declinato la proposta così i servizi sociali e la polizia locale hanno di conseguenza segnalato alle forze dell’ordine la situazione chiedendo di intervenire: “Nel contempo i nostri servizi sociali hanno contattato i colleghi del comune di residenza segnalando la situazione anomala e di pericolo in cui il ragazzo si trovava. bivaccando presso la stazione ferroviaria”.

C’è stata un’ulteriore escalation: “A seguito della vile aggressione culminata con un pestaggio cui il ragazzo è stato vittima, i servizi sociali hanno nuovamente contattato i colleghi del Comune di residenza segnalando l’accaduto ed auspicando un contributo affinché si potesse trovare una soluzione alla questione. Soluzione che in ogni caso non può prescindere dalla volontà persona e dalle sue scelte conseguenti”.

Borghi si concede un’ultima analisi: “L’amministrazione comunale i servizi sociali e la polizia municipale stigmatizzano e condannano con forza l’azione del manipolo di sedicenti persone che hanno usato violenza contro il ragazzo . I servizi si sono inoltre attivati nel tentativo di convincere l’uomo ad accettare le proposte di aiuto messe in campo. La situazione è molto delicata e richiede l’impegno costruttivo di tutte le persone di buon senso e degli operatori comunali per cercare una soluzione decorosa e dignitosa a questa e ad analoghe situazioni presenti o che possono palesarsi sul territorio comunale”.

C’è poi una chiosa politica: “Vorrei ringraziare la lista civica di opposizione Idee in Comune e il gruppo consiliare Fratelli d’Italia per il confronto costruttivo che hanno proposto anche in questa delicata situazione, evitando polemiche strumentali , chiedendo chiarimenti e un confronto, nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle conseguenti responsabilità, con l’obiettivo di arrivare insieme ad una soluzione. Come spesso mi capita di affermare, i problemi non hanno “colori partitici “e le soluzioni migliori sono quelle programmate in sintonia e collaborazione. Ovviamente i servizi sociali, anche in questo caso, sono in prima fila per cercare soluzioni possibili attraverso un impegno serio e un lavoro professionale . Sono sempre in confronto e contatto con l’assessorato di competenza , con il Sindaco e con altre professionalità comunali al fine di cercare e trovare una soluzione per situazioni particolarmente complesse come quella segnalata”.

(foto archivio)

