Cronaca

GARBAGNATE – Sette anni e 4 mesi di reclusione. E’ la condanna per omicidio stradale comminata a Bogdan Pasca 33enne protagonista del drammatico incidente dello scorso 17 luglio che costò la vita al 15enne Valentino Colia e ferì gravemente una sua amica.

La decisione è arrivata al termine del processo abbreviato, che si è celebrato dopo due tentativi di patteggiamento falliti. Il 33enne si trova in carcere da quella sera quando investì i due ragazzi che si trovavano con la bicicletta sulle strisce pedonali. Tanti gli elementi che hanno contribuito a lasciare senza parole la comunità il conducente era risultato non solo in affidamento ai servizi sociali ma anche senza patente e con un tasso alcolemico oltre il limite previsto per legge. Inoltre è stato acclarato come viaggiasse ad oltre 80 chilometri all’ora in una strada, viale Kennedy, in cui il limite era 50 chilometri all’ora.

Grande cordoglio per la scomparsa di Valentino era stato espresso dal Centro Salesiano di Formazione Professionale dove studiava e per Puntoebasket dove militava il ragazzo.

