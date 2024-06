Comasco

ROVELLASCA – “Segnalazione della cocciniglia dai filamenti cotonosi: la Takahashia japonica è una cocciniglia di origine asiatica, la cui presenza è segnalata in Lombardia a partire dal 2017. È facilmente riconoscibile grazie ai caratteristici ovisacchi bianchi, cotonosi e a forma di anello che possono raggiungere i 7 centimetri di lunghezza. La Takahashia japonica è altamente polifaga e si riscontra per lo più su alberi ornamentali. In Lombardia le piante colpite sono principalmente alberi decidui ornamentali tra cui aceri (in particolare Acer pseudoplatanus), albizia (Albizia julibrissin), albero di giuda (Cercis siliquastrum), carpino bianco (Carpinus betulus), gelso nero e bianco (Morus nigra e M. alba), bagolaro (Celtis australis), liquidambar (Liquidambar styraciflua) e olmi (Ulmus sp.)”. A rilanciare l’allerta degli enti regionali è stato nelle scorse ore il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli.

La cocciniglia è stata anche quest’anno già avvistata nel Parco del Lura.

“Per maggiori informazioni, si invita a consultare la pagina dedicata nel sito di Regione Lombardia: https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/…/red… Il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia raccoglie le segnalazioni di T. japonica tramite l’app FitoDetective e ha elaborato una nota per la gestione delle infestazioni. Per informazioni scrivere a [email protected] ” ricorda il primo cittadino.

20062024