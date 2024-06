Eventi

ORIGGIO – Venerdì 21 giugno alle 21 in Villa Borletti in via Dante 63 ad Origgio, serata di musica e parole dedicata all’intramontabile arte di George Gershwin nel centesimo anniversario di Rapsodia in Blu.

Protagonisti dell’evento ad ingresso libero organizzato da Officine Musicali Aps in collaborazione con Amici di Villa Borletti Aps: la pianista di rilievo internazionale Maria Pia Carola che eseguirà integralmente Rapsodia in Blu ed alcuni brani tratti dal George Gershwin’s Song – Book e Dario Monticelli che guiderà il pubblico in una narrazione storica ricca di aneddoti e curiosità.

Il 12 febbraio 1924 alla Aelolian Hall di New York venne eseguita per la prima volta, con grande successo di pubblico, Rapsodia in Blu, composizione destinata a rivoluzionare la storia della musica e a consacrare il Jazz come genere colto e degno delle più importanti sale da concerto. Artefice di tutto ciò il ventiseienne George Gershwin fino ad allora noto per aver scritto svariate “canzonette” per alcuni musical di Broadway. Fu lo stesso Gershwin al pianoforte, accompagnato dall’orchestra da ballo di Paul Whitemann, a presentare la sua composizione realizzata in appena 5 settimane di lavoro in occasione del concerto evento intitolato: An experiment in modern music.

Da quel giorno Rapsodia in Blu è diventata una composizione iconica interpretata in tutto il mondo.

