Cronaca

LAZZATE / SOLARO – Non è certo passato inosservato ieri sera alle 21.40 l’arrivo dell’ambulanza in piazza Lombardia a Lazzate: la macchina dei soccorsi si è attivata per soccorrere un uomo che stava male. Al 55enne è stata diagnosticata una intossicazione etilica, ed è stato infine trasportato in ospedale, in condizioni comunque non preoccupanti.

Tamponamento ieri mattina alle 9 in via della Repubblica a Solaro, dove si sono scontrate due automobili. Una donna di 32 anni ha avuto bisogno di cure mediche, è stata soccorsa da una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno, per lievi lesioni.

(foto archivio: una ambulanza in servizio serale per Areu, il coordinamento per le emergenze sanitarie, sul territorio)

20062024