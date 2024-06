Cogliate

COGLIATE – “Pedemontana è un’opera che pagheremo cara, in tutti i sensi” è il giudizio espresso dalla lista civica Progetto in Comune di Cogliate che ha presentato una mozione da discutere in consiglio comunale in merito ai lavori sulla tratta B2 e al previsto pedaggiamento della Milano – Meda.

“La tratta della Milano Meda che si sovrappone al tracciato di Pedemontana – spiega il capogruppo della lista civica Vincenzo Di Paolo – diventerà a pagamento. Questo provocherà un congestionamento e una paralisi totale del traffico locale. Si andrebbe a generare un inferno viabilistico insostenibile sotto tutti i punti di vista.”

“È evidente come il problema non riguardi soltanto i cittadini dei Comuni attraversati dalla tratta B2 ma tutta l’utenza che oggi percorre quotidianamente la superstrada, compresi i tanti cittadini cogliatesi che fanno quella strada abitualmente per andare verso Milano.”

“L’attenzione – secondo Di Paolo – non va posta solo alla situazione futura a regime, ma anche alla imminente fase di cantierizzazione: i lavori per la realizzazione della nuova tratta dell’autostrada avranno un impatto negativo su tutte le principali arterie stradali già oggi compromesse da importanti livelli di traffico.”

“Rappresentanti di diversi Comuni si sono già espressi su questo tema. Noi crediamo che anche Cogliate debba far sentire la sua voce, per questo abbiamo presentato un documento da votare in Consiglio, per chiedere a Regione Lombardia di impegnarsi ad eliminare la tariffazione prevista per la tratta B2 di Pedemontana.”

“Riteniamo inoltre – conclude il capogruppo di Progetto in Comune – che sia indispensabile rafforzare le linee ferroviarie e del trasporto pubblico locale che già oggi non soddisfano le necessità dei pendolari e che saranno messe in crisi definitivamente con la cantierizzazione dei lavori e il futuro pedaggiamento della tratta.”

