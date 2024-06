news

Ripple ha stretto una partnership con Archax per portare centinaia di milioni di dollari in RWA sul Ledger XRP (XRPL) entro il prossimo anno.

L’XRPL offre una solida base per gli RWA e per la finanza decentralizzata (DeFi) grazie alla sua affidabilità, efficienza e completezza.

All’inizio di questa settimana, Ripple ha annunciato la partnership con Archax, un asset digitale regolamentato autorizzato dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.

La collaborazione mira a portare centinaia di milioni di dollari in RWA sul Ledger XRP (XRPL) nel prossimo anno, posizionando l’XRPL come una blockchain leader per questa tipologia di asset.

L’XRPL vanta molteplici funzionalità integrate, un DEX nativo e strumenti di conformità, tutte caratteristiche che lo rendono una piattaforma robusta per le istituzioni finanziarie.

Le caratteristiche chiave di XRPL includono un Automated Market Maker (AMM), Decentralized Identifiers (DID), Multi-Purpose Token (MPT), un Lending Protocol e Oracles.

Parlando dello sviluppo, Markus Infanger, SVP di RippleX, ha dichiarato:

“Il nostro settore è all’inizio della prossima grande fase di adozione in cui la tecnologia blockchain offrirà un’utilità reale nei mercati finanziari su larga scala. Ripple è entusiasta della nuova partnership con Archax che potrà guidare l’adozione della tecnologia blockchain e degli asset digitali tra le istituzioni finanziarie, sottolineando ulteriormente le credenziali dell’XRPL come una delle blockchain leader per gli RWA.”

Ripple e Archax stanno sfruttando il loro approccio condiviso orientato alla conformità, in modo da favorire l’integrazione della tecnologia crypto e blockchain nell’infrastruttura finanziaria globale.

XRPL ha supportato oltre 1.000 progetti, elaborando più di 2,8 miliardi di transazioni senza fallimenti o violazioni della sicurezza dal 2012, mantenendo oltre 5 milioni di wallet attivi con una rete di oltre 120 validatori.

Entrambe le aziende lavorano proattivamente con regolatori e policymaker di tutto il mondo per massimizzare i benefici della tecnologia blockchain per il sistema finanziario globale.

Questa collaborazione sottolinea la forza e il potenziale dell’XRPL nel facilitare soluzioni di tokenizzazione degli RWA e DeFi sicure, efficienti e conformi.

In generale, il settore delle criptovalute ha visto un interesse crescente per i RWA e per i token legati a progetti di crypto gaming. Sembra infatti che i trader vogliano puntare su token con un utilità, in quanto sulla carta sono quelli più propensi a restare rilevanti sul mercato.

Ad esempio, Il gioco Crazy eTukTuk Taxi permette ai trader di guadagnare ricompense nel token nativo TUK, giocando a un titolo di corse arcade.

Crazy etuktuk Taxi

Nel settore dei crypto games, pochi titoli mettono alla prova le abilità e i riflessi del giocatore. Infatti, molti crypto game vengono strutturati come dei giochi a turni, dove si vince in base alla potenza del proprio avatar virtuale, spesso sotto forma di NFT.

Il gioco Crazy eTukTuk Taxi è stato progettato per tutti gli amanti del retrogaming e dei giochi arcade. Nello specifico, il gioco è un tributo alla famosa serie Crazy Taxi, uscita nelle sale giochi e per la console Dreamcast nel 2000.

In Crazy eTukTuk Taxi, i giocatori dovranno sfrecciare per le strade delle città dello Sri Lanka con il loro tuk tuk elettrico, prendendo passeggeri e portandoli a destinazione nel minor tempo possibile.

Meno tempo si impiegherà per il trasporto, più token TUK si guadagneranno. I token TUK si potranno a loro volta riutilizzare nel gioco per comprare potenziamenti per il veicolo o per sbloccare nuovi scenari dove guidare. Il guadagno in TUK quindi si baserà sulle abilità di guida del giocatore e sulla conoscenza delle mappe.

Tuttavia, i giocatori dovranno fare attenzione al livello di carica della batteria del tuk tuk, indicato nel gioco con una barra dell’energia. La partita finirà una volta esaurita la carica, ma sarà possibile ripristinarla raccogliendo power-up specifici sparsi sulla mappa.

Il gioco, disponibile gratuitamente per Android e iOS, si presenta con una grafica 3D colorata e piacevole. La presale del progetto ha raccolto più di 3 milioni di dollari, con il token TUK venduto a 0,033 dollari.

I trader che acquistano il TUK con BNB, USDT o carta di credito possono fare subito staking e guadagnare ricompense passive in base alla propria partecipazione allo staking pool e all’APY, attualmente all’81%.

