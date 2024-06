Città

SARONNO – Con l’arrivo dell’estate e delle belle giornate, la casa di riposo Focris di Saronno ha portato i propri ospiti a passeggiare per la città, approfittando del bel tempo.

Ieri, infatti, mercoledì 19 giugno, una decina di ospiti hanno potuto godersi una passeggiata al colorato mercato cittadino, con operatori, qualche tirocinante e alcuni parenti, così da far vivere la città in modo partecipato, facendo qualche incontro per la strada, o guardando le bancarelle dei mercanti.

Non sono mancati momenti di chiacchiera, ma anche qualche considerazione al banco della frutta, scambi di saluti e sorrisi coi passanti, un caffè in compagnia, per una mattinata estiva all’insegna del divertimento e della buona compagnia.

(in foto d’archivio: il mercato cittadino)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti