SARONNO – Oggi gli automobilisti saronnesi si sono ritrovati tutte le auto… sporche. Annunciata dalle previsioni, è puntualmente tornata: si tratta della sabbia del Sahara che le particolari condizioni meteorologiche hanno di nuovo, era già successo nei giorni scorsi, fatto cadere anche su Saronno. E’ accaduto nel corso della nottata, e quest’oggi dunque le auto – ma anche davanzali e balconi – sono apparsi ammantati da una sottile coltre di sabbia marroncina.

Le previsioni meteo

Per la giornata di oggi 20 giugno, fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia, sulla Lombardia si confermano condizioni di prevalente stabilità, seppur in un contesto meteorologico di progressivo peggioramento. Sono attese piogge in prevalenza deboli su Alpi e Prealpi, localmente possibili rovesci e temporali sui settori più occidentali, con maggiore probabilità in serata.

La situazione idrologica-idraulica pregressa e i quantitativi e la distribuzione delle precipitazione previste, determinano il codice verde per i rischi Idro-meteo Idraulico, Idrogeologico e Temporali sulle zone omogenee riportate in mappa, a cui corrisponde uno scenario di assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è mai possibile escludere a livello locale eventuali danni dovuti a fenomeni imprevedibili associati a temporali come rovesci localizzati o grandinate.

