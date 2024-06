news

La meme coin Sealana ha avuto un notevole successo pur non avendo alcuna utilità. Il progetto non presenta un whitepaper, una roadmap o una tokenomics, eppure la presale ha raccolto più di 5 milioni di dollari, avvicinandosi al giorno del listing previsto per il 25 giugno.

Questo dimostra il grande interesse dei trader per i token basati su Solana, nonché per le meme coin di stampo classico basate sull’hype e sull’umorismo dei meme pubblicati sui social.

E di umorismo Sealana ne ha da vendere, con la sua foca sovrappeso ispirata al personaggio World of Warcraft Guy della famosa serie animata South Park.

Con la presale che sta per terminare, ai trader restano ancora pochi giorni per acquistare il SEAL a 0,022 dollari.

Sealana: una meme coin vecchia scuola

Sealana si presenta come una meme coin di stampo classico, quindi va contro le tendenze attuali di progetti simili che tendono a dare un’utilità ai loro token.

La mascotte di Sealana prende in giro i trader “degen”, ovvero quella fetta di utenza del settore crypto che investe principalmente su progetti ad alto rischio come le meme coin.

Allo stesso tempo, altri meme che vedono sempre la foca come protagonista, scimmiottano i repubblicani seguaci di Donald Trump e il patriottismo estremo americano.

L’attività sui social network ha contribuito ad attirare i trader alla presale, così come la FOMO e l’hype per le meme coin di Solana.

I token basati sulla blockchain hanno avuto un grande successo nel corso dell’anno, riuscendo in alcuni casi a resistere anche alle fasi ribassiste del mercato che hanno colpito le principali meme coin come Dogecoin, Shiba Inu e Pepe.

Inoltre, gli sviluppatori di Dapps e token stanno preferendo Solana ad Ethereum, in quanto presenta costi più bassi e una maggiore versatilità.

Il bridging da Solana a Ethereum

La strategia di marketing iniziale di Sealana ha dato i suoi frutti. Come successo con altre meme coin di Solana come Slothana, durante la prima fase della presale i trader hanno potuto comprare 6.900 SEAL con un singolo SOL, utilizzando un wallet compatibile con Solana oppure inviando i token SOL a un indirizzo specifico.

In seguito, per rendere accessibile l’acquisto del token anche agli utenti di Ethereum, il team di sviluppo ha effettuato il bridging tra Solana ed Ethereum.

Questo ha consentito l’acquisto dei token SEAL in presale a 0,022 dollari con ETH, USDT e carta di credito.

I trader possono comprare il token SEAL collegando il loro wallet, scegliendo tra Wallet Connect, Best Wallet, Metamask e Coinbase Wallet. I token acquistati si potranno prelevare al termine della presale.

Previsioni post lancio

Secondo gli analisti, il token SEAL ha ottime possibilità di crescita nel breve termine. Inoltre, il lancio potrebbe coincidere con una nuova fase rialzista del mercato, generata dall’attesa crescita post-halving del Bitcoin.

In uno simile scenario SEAL potrebbe raggiungere gli 0,05 dollari. Se il token seguirà le performance di altre meme coin di Solana, potrebbe crescere fino a 0,11 dollari entro la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Sealana ha raccolto consensi anche tra gli influencer del settore crypto. In un suo video, lo youtuber Jacob Crypto Bury ha inserito Sealana tra le migliori 5 meme coin del momento, prevedendo che il token SEAL potrà garantire guadagni del 10x ai trader della presale.

Queste previsioni sono ottimistiche e non tengono conto dell’estrema volatilità del mercato delle criptovalute, pertanto invitiamo i lettori a prenderle con la dovuta attenzione.

