SARONNO – “Senologia al centro” prosegue il tour itinerante per la prevenzione del tumore al seno nelle piazze della provincia di Varese, con la nuova tappa a Saronno, che si terrà i prossimi 21 ,22 e 23 giugno in piazza Avis.

Anche per questa tappa, non mancherà l’importante presenza della clinica mobile su ruote messa a disposizione dal gruppo Gnodi, con il supporto di Mobile System srl, in collaborazione con Lilt, associazione provinciale di Varese. Con uno spazio di 15mq attrezzato per attività ecografica e di diagnostica per immagine – mammografia, l’unità mobile su ruote è stata concepita per offrire alle donne una visita clinica senologica, ecografia mammaria ed eventualmente mammografia direttamente nella piazza della loro città.

L’obiettivo dell’iniziativa è, infatti, la sensibilizzazione della popolazione femminile – e non solo – su una tematica di fondamentale e primaria importanza come quella della prevenzione del tumore alla mammella. Medici, volontari Lilt e il Team di “Senologia al centro” si schierano in prima linea nella lotta contro il tumore al seno facendosi promotori di un servizio informativo che vuole generare consapevolezza per la difesa della propria salute.

Sebbene gli sforzi di volontari ed associazioni abbiano permesso il conseguimento di importanti risultati, è cruciale aumentare ulteriormente l’impegno per migliorare quanto raggiunto finora. Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, il carcinoma mammario è il tumore femminile più frequente, rappresentando il 30% di tutti i tumori nelle donne. Il tumore alla mammella sembrerebbe destinato a salire nei prossimi due decenni, mediamente dell’0,2% all’anno e a colpire sempre più in giovane età. Per rendere vittoriosa la battaglia contro il tumore al seno è fondamentale conoscere i fattori di rischio della malattia, che, come sottolinea Lilt, causano il 20% delle diagnosi: terapia ormonale sostitutiva, obesità, scarsa attività fisica, scarso consumo di frutta e verdura fresca, assunzione di alcol e tabagismo. Oltre ad abitudini di vita sane, un’arma indispensabile di cui disporre è la prevenzione. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ribadisce il ruolo della cultura della prevenzione come metodo di vita, affinché tutte le donne si sottopongano a visite senologiche, consigliando loro a partire dai 18 anni di praticare l’autopalpazione mensile; a 30 anni di effettuare annualmente una visita senologica con esame ecografico; a 40 anni di sottoporsi ad adeguati controlli clinico-strumentali (visita senologica, ecomammografia).

Di recente, l’Ospedale di Saronno ha sperimentato una terapia innovativa riguardo a un farmaco inibitore di nuova generazione, in grado di bloccare la replicazione delle cellule tumorali in modo molto efficace nelle pazienti con tumore della mammella metastatico positivo per l’oncoproteina HER2. L’aggiornamento scientifico e la ricerca, pilastri fondamentali negli studi oncologici, rafforzano la visione dell’ospedale di Saronno come centro aggiornato e qualificato. Il progetto “Senologia al centro” si impegna a divulgare nel modo più ampio possibile il tema della prevenzione alla cittadinanza.

Il 22 giugno alle ore 11 avrà luogo il simbolico taglio del nastro alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari, insieme ai rappresentanti ed operatori del settore medico-sanitario. Parteciperanno anche i rappresentanti della Lilt Associazione Provinciale di Varese e il Team di lavoro del Progetto “Senologia al centro”.

Le prestazioni per la prevenzione oncologica verranno offerte gratuitamente alle donne di età compresa tra i 35 e i 45 anni e superiore ai 75, con esclusione delle donne coperte da screening mammografico. Le attività si svolgeranno in Piazza Avis dalle 9 alle 17:30 per tutti e 4 i giorni, con il patrocinio comunale e la preziosa collaborazione dei medici di Asst Valle Olona.

Il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, ha dichiarato: “Siamo veramente lieti di tornare ad ospitare questa importante opportunità di prevenzione per le donne della nostra città e ringraziamo sia Lilt che Senologia al centro per avercelo proposto. È un gesto di attenzione ai problemi della salute dei cittadini che la nostra amministrazione sostiene assieme a quello contro altre patologie invalidanti come il diabete. Sono certo che, anche in questa seconda occasione, i team medico-sanitari messi a disposizione da Lilt e Senologia al centro potranno rispondere alle richieste di tantissime donne”.

Il Presidente LILT Ivanoe Pellerin ha dichiarato: “La LILT è da sempre in campo per combattere la patologia oncologica ed è quindi lieta di poter partecipare a questa nuova manifestazione sul territorio di Saronno insieme alla municipalità, all’ASST Valle Olona e con l’ormai partner di sempre, il gruppo Gnodi. Ricordo che nelle donne il tumore della mammella è il più frequente ma sottolineo che, se il cancro è la patologia cronica potenzialmente prevenibile, ad oggi è anche più “curabile” con ottime possibilità di guarigione. Sappiamo che la diagnosi oncologica è destinata ad aumentare nei prossimi decenni ed anche che si rappresenta ad età sempre più giovani. Oggi a destare molte preoccupazioni sono il sovrappeso, l’obesità e la sedentarietà. Ma vi è un altro grave pericolo che riguarda il mondo femminile (oltre a quello maschile): l’abitudine al fumo. Un importante avvenimento realizzato il 29 maggio appena passato presso la sala Pirelli a Milano, sotto l’egida dell’Assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha messo in luce il problema rappresentato dal fumo. Mi fa piacere ricordare che le terapie per le patologie oncologiche in generale e per il tumore al seno in particolare sono sempre più precise ed efficaci. Anche per la Senologia al Centro a Saronno, nel raro caso in cui si dovesse approfondire una diagnosi, abbiamo l’ottima possibilità di avere un rapido confronto proprio con la Breast Unit dell’ASST Valle Olona. Tutto ciò nella direzione della sicurezza. Nella lotta al cancro molto è già stato fatto in termini di progresso scientifico e tecnologico ed anche di coinvolgimento politico. Occorre tuttavia mantenere alta l’attenzione. Diffondiamo la notizia. Parlatene fra di voi, con gli amici, con i parenti, facciamo squadra contro questo cattivo nemico. Diffondete il messaggio: “prevenire è vivere””.

Irene Mesisca, Direttore generale del Gruppo Gnodi ha dichiarato: “Con la tappa di Saronno prosegue l’importante percorso della prevenzione del tumore al seno nella provincia di Varese, il tour itinerante vedrà le nostre cliniche mobili arrivare, successivamente, a Sesto Calende, Busto Arsizio e si concluderà nella Città Giardino Varese. La provincia di Varese è salita nelle classifiche sul benessere della popolazione italiana grazie a un costante impegno per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il nostro obiettivo con Senologia al centro è contribuire ulteriormente a questo progresso, offrendo un ambiente accogliente e accessibile, dove ogni donna possa sentirsi supportata e ricevere l’assistenza necessaria, direttamente nella piazza della propria città. Grazie a figure professionali e tecnologie all’avanguardia ci impegniamo a divulgare l’importanza della prevenzione oncologica in una provincia in forte crescita come la provincia di Varese”.

Le prenotazioni potranno essere effettuate contattando il numero 380 8644677, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 12.