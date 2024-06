Eventi

Un momento di riflessione anche durante la vacanza al mare. Il West Coast Meeting Finale Ligure 2024 è anche questo, ma non solo: serate musicali, proiezioni, mostre e soprattutto tanta condivisione.

L’esperienza che ha generato il Meeting di Rimini non è un episodio del passato, ma un metodo che si ripete. Alcuni amici si chiesero come le tantissime persone che frequentavano la località adriatica potevano incontrare qualcosa di bello e di vero. Oggi sulla riviera di ponente ligure dopo tanti anni altri amici desiderano che accada un modo simile di incontrarsi: è nato così il West Coast Meeting. Da quelle parti non c’è solo il Festival di Sanremo.

Probabilmente è proprio questa la chiave di lettura di un successo che dura da otto anni e che per questa edizione si sposta dalla storica sede della Marina di Loano all’affascinante contesto dei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo. Un modo per incontrarsi nel senso profondo del termine, non necessariamente tra persone che la pensano alla stessa maniera o che proclamano formule risolutive, ma che scelgono di confrontarsi su questioni che la realtà pone sotto gli occhi di tutti, anche da visuali diverse e sempre in dialoghi autentici, stimolanti e coinvolgenti. E la formula piace.

Anche quest’anno, dal 25 al 30 giugno l’associazione Cara Beltà ospiterà una serie di personaggi di livello altissimo. A oggi hanno confermato la loro presenza Carlo Cottarelli, economista di fama, Don Marco Pozza, Andrea Simoncini, Vicepresidente della Fondazione Meeting di Rimini, monsignor Vincenzo Paglia e Giorgio Vittadini.

Il titolo dell’evento rievoca la stagione dei grandi slanci ideali: “Siate realisti, domandate l’impossibile”, frase di Albert Camus che riecheggiava durante il ’68 francese. “Abbiamo scelto questa frase – racconta Paolo Desalvo, presidente dell’Associazione – perché pensiamo che fotografi in maniera esemplare l’inquietudine ma anche gli indomabili desideri del nostro tempo. Le preoccupazioni consuete, ma anche quelle inedite, come la guerra e cambiamenti climatici, stanno creando enormi squarci di ansia soprattutto tra i più giovani, che però per natura non possono rinunciare alle loro più profonde aspirazioni. Questa inestirpabile capacità di speranza va raccolta, raccontata e sostenuta con delle ragioni adeguate”.

Inoltre, tecnologia e consumismo si presentano oggi come suadenti e facili alternative alla realtà: alla prova dell’esperienza, però, non soddisfano pienamente nessuno. Dentro ogni uomo, infatti, c’è una spinta a conoscere il mondo e a realizzarsi che può trovare soddisfazione solo in un rapporto sincero con le cose così come stanno.

Si parlerà quindi di giovani e con i giovani; ma anche di anziani, rileggendo una proposta di legge per l’Anzianità Attiva nel tentativo di capire come sia possibile recuperare l’esperienza e la saggezza di una fascia sociale che diventa ogni giorno più ampia, e che può essere pensata come una preziosa risorsa, non solo un peso per la comunità. “Una società che metta al centro le persone e non l’economia deve riuscire a creare un ponte tra giovani e terza età, riconoscendo dignità e protagonismo a tutti”, spiegano gli organizzatori del West Coast Meeting.

Si parlerà anche di economia e politica, dal mercato del lavoro in Italia al tema degli scambi commerciali tra Oriente e Occidente, al ruolo degli Stati Uniti nell’assestamento dei nuovi equilibri planetari. In scenari di questa ampiezza è sempre più difficile non solo immaginare soluzioni, ma addirittura inquadrare adeguatamente i problemi: il mondo è sempre più complesso, le relazioni più difficili e la realtà fattuale sfuggente, “impossibile” da affrontare. Eppure, questa è l’idea di fondo, in ogni contesto possono crescere spazi di umanità e intelligenza che rendono realistica la speranza di percorsi positivi.

Non a caso, tra le tante iniziative collaterali che l’evento di Finalborgo ha in serbo, c’è la mostra, già esposta nel Meeting di Rimini qualche anno fa, sul giudice-ragazzino Rosario Livatino, assassinato dalla mafia nel 1990. Un giudice che ha guardato in faccia la realtà durissima della violenza e della corruzione ferocemente attive nel suo territorio, le ha combattute con la fatica e la serietà del suo lavoro quotidiano, lontano dai clamori mediatici, fino al sacrificio della sua stessa vita. L’emblema del West Coast Meeting 2024 è un giovane uomo che ha realizzato l’impossibile, radicando il suo coraggio e la sua speranza nella fede cristiana, in un orizzonte cioè infinitamente più ampio della sua capacità personale, tanto da essere stato recentemente proclamato beato dalla Chiesa Cattolica.

In conclusione, Paolo Desalvo ha voluto esprimere i ringraziamenti alle istituzioni e agli sponsor: “Desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti al Comune di Finale e alla Fondazione De Mari, nonché agli sponsor che hanno creduto al nostro progetto e lo hanno sostenuto con entusiasmo”.

Sui siti carabelta.it e su ilsussidiario.net è possibile seguire la diretta streaming dell’evento.

Qui il programma dell’evento.

Dal 25 al 30 giugno 2024

Sub tutela dei. Il giudice Rosario Livatino

_____________________

Martedì 25 giugno 2024

ore 21:00

In luoghi abbandonati costruiremo con nuovi mattoni

Incontro con:

Don Marco Pozza | Sacerdote e cappellano del carcere Due Palazzi di Padova

Don Luigi Ciotti | Sacerdote e fondatore del Gruppo Abele

Andrea Simoncini | Professore Universitario Vice Presidente Fondazione Meeting di Rimini

_____________________

Mercoledì 26 giugno 2024

Ore 18:30

Sembrava impossibile

Incontro con:

Roberto Martini e Giulia Zappa | Titolari azienda agricola Cornus

Alessandra Munerol | Scrittrice

Martina Simonetti | Insegnante

Ore 21:00

Altavia: storie di cielo, terra e mare

Incontro con:

Docufilm Altavia

Massimo Ciricillo | Co-Produttore e co-ideatore del docufilm

_____________________

Giovedì 27 giugno 2024

Ore 18:30

C’è qualcuno che desidera la Vita?

Incontro con:

Don Pigi Banna | Sacerdote

Cesare Cornaggia | Psicoterapeuta

Ore 21:00

Tra realtà e ideali, la persona al centro dell’economia

Incontro con:

Carlo Cottarelli | Economista

Alessio Berta | Responsabile Corporate Liguria Bper Banca

Luciano Pasquale | presidente Fondazione De Mari

Modera:

Enrico Castelli | Giornalista

_____________________

Venerdì 28 giugno 2024

Ore 18:30

Siate realisti, domandate l’impossibile

Incontro con:

Don Simone Riva | Sacerdote e insegnante

Don Javier Prades | Teologo e rettore dell’Università San Damaso di Madrid

Ore 21:00

Rapsodia americana: dove va l’America?

Incontro con:

Marco Bardazzi | giornalista e scrittore

___________________

Sabato 29 giugno 2024

Ore 18:30

“Come è umano lui” Il film sulla vita di Paolo Villaggio

Incontro con:

Cristina Bolla | Presidente GLFC

Sergio Giussani | Produttore di “Ocean Productions”

Enzo Paci | Attore protagonista

Ore 21:00

Sub tutela Dei. Rosario Livatino, il giudice ragazzino

Incontro con:

Paolo Tosoni | Avvocato e curatore della mostra

Ugo Frascherelli | Avvocato

Simone Luerti | Magistrato

Ore 22:15

John Stanson Band | Voci dall’America

_____________________

Domenica 30 giugno 2024

Ore 18:30

Anzianità attiva: una strada da percorrere

Incontro con:

Giorgio Vittadini | Docente universitario e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà

Mons. Vincenzo Paglia | Presidente della Pontificia Accademia per la Vita

Anna Cossetta | Sociologa

In video collegamento Maria Teresa Bellucci | Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ore 21:00

Accademia Rock di Finale