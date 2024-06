Cronaca

SARONNO – Non è certo sfuggita ai cittadini la presenza, negli ultimi giorni, di parecchie pattuglie della polizia di Stato nelle vie cittadine. Non solo nei luoghi dove anche di recente si sono verificati diversi episodi di criminalità, come l’area della stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna o nel vicino centro storico pedonale.

Le pattuglie hanno svolto servizio, compiendo una opera di monitoraggio anche con finalitò preventive e dissuasitve nei riguardi di eventuali malintenzionati, pure in zone più defilate, come quelle fra l’area ospedaliera e Cassina Ferrara o nella zona al confine con Solaro e l’altomilanese.

I pattugliamenti verranno senz’altro ripetuti anche nel prossimo futuro.

(foto: pattuglie della polizia di Stato davanti alla stazione ferroviaria di Saronno centro)

20062024