iltra2

GORLA MINORE – Incidente stradale la scorsa notte in via Roma a Gorla Minore, sul posto per prestare i primi soccorsi e compiere i rilievi del sinistro è intervenuta – erano le 22.10 – una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

Ad avere bisogno di cure mediche un ragazzo di 17 anni, uno di 18 anni ed uno di 20 anni, dopo lo scontro fra una automobile ed una motocicletta. E’ accorsa l’automedica ed è arrivata una ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio ed una della Croce rossa di Saronno. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Legnano e Castellanza, nessuno in condizioni critiche.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilià di quel che è successo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

20062024