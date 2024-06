Altre news

SARONNO – Oggi le nubi sono in progressivo aumento con deboli piogge previste nel pomeriggio, seguite da ampie schiarite in serata. Secondo 3BMeteo, nelle prossime ore sono previsti 0.8 mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, mentre la minima sarà di 21°C, con lo zero termico a 4135 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Ovest-Sudovest al mattino e da Sudovest al pomeriggio. Sono previste allerte meteo per afa.

La circolazione depressionaria, responsabile delle deboli piogge diurne, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca in serata che porterà a schiarite. Sulle basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure i cieli saranno molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani, mentre in serata si schiarirà. Sulle basse pianure orientali ci saranno nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata. Sulle Prealpi occidentali i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, che si assorbiranno dalla sera con schiarite. Sulle Orobie i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, che si intensificheranno nel pomeriggio e con schiarite in serata. Sulle Prealpi orientali ci saranno nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, mentre sulle Alpi Retiche le nubi saranno in progressivo aumento con deboli piogge nel pomeriggio e schiarite in serata. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali, attenuandosi e ruotando ai quadranti sud-orientali, con lo zero termico intorno ai 4250 metri.