SARONNO – Si è spento Giuseppe Gerosa saronnese di 85 anni che in città era molto conosciuto per la sua passione per la ferrovia, che era stato anche il suo lavoro, e il collezionismo.

“Figlio di un ferroviere – spiegano dal Mils Museo saronnese che gli ha dedicato un ricordo in questi giorni – Giuseppe iniziò a lavorare alle Ferrovie Nord Milano nel 1961 e per 33 anni svolse la funzione di macchinista. Andò in pensione nel 1994. La ferrovia faceva parte del suo DNA e da pensionato le locomotive cominciò a costruirle, anche se in formato ridotto. Si appassionò al modellismo e il garage di casa si trasformò in un laboratorio-officina”.

“Giuseppe non aveva una “formazione meccanica” ma lo divenne per passione. Nacquero così vari modelli di locomotive in scala 1:10; dalla storica locomotiva 200 ai modelli 220, 270, 277, 280 … Ore e ore impiegate a costruire pazientemente veri e propri gioielli; “per ognuna di queste bielle – confidava agli amici – ho speso due giorni di lavoro!”

La sua passione e abilità ha lasciato un ricordo indelebile in città: “Sempre vicino al nostro Museo, veniva spesso a trovarci per incontrare gli amici, fare una chiacchierata, ricordare i tempi passati.

Al Mils è esposto il suo modello di locomotiva a vapore 280-15 con il disegno costruttivo che è servito a realizzarlo. C’era anche il modello gruppo 220 ma di recente è stato trasferito a Milano presso il “My Link Point” della stazione Cadorna”.

L’ultimo saluto è stato martedì 18 giugno in Prepositurale.

Qui la videointervista realizzata da Piero Da Saronno

