SARONNO – In una partita ad alta tensione, il Saronno sconfigge di misura i Bovisio Buffaloes. Con questo successo, i nostri ragazzi mantengono il primo posto in classifica insieme al Legnano. E’ finita 1-0, gara disputata lo scorso fine settimana sul diamante saronnese di via Ungaretti.

Senz’altro un avvio di stagione particolarmente promettente per la formazione del presidente Massimo Rotondo, e le prospettive sembrano sicuramente molto buone.

Classifica

Questa la situazione aggiornata della graduatoria dopo sette giornate del campionato di baseball serie C. Saronno e Kemind Legnano 857 (6 vittorie e 1 sconfitta), Bovisio Buffaloes e Baseball Vercelli 571, Athletics Novara 333, Malnate Vikings 197. Bergamo Walls 0.

(foto archivio: Baseball Club Saronno in azione di gioco in un precedente match di campionato)

21062024