VENEGONO SUPERIORE – Entra nel vivo il mercato della serie D di calcio ed in particolare della Varesina, formazione di Venegono Superiore.

“La società Varesina – si legge in un dispaccio del club – comunica di aver trovato l’accordo con il calciatore Sindrit Guri. Attaccante albanese classe 1993, Sindrit è stato protagonista nella massima serie del suo Paese d’origine, ma non solo. Belgio, Macedonia e Turchia sono stati palcoscenici per la sua carriera da professionista. Dopo l’ultima stagione sfortunata con la maglia del Varese, il nostro nuovo attaccante ha voglia di riscatto e vuole mostrare a tutti le proprie enormi qualità. Benvenuto nella nostra grande famiglia, Sindrit!”