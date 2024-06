iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 22 giugno alle 21.15 in piazza Garibaldi a Castiglione Olona torna l’attesissimo appuntamento con il concerto estivo del Corpo filarmonico di Santa Cecilia di Castiglione Olona.

Sarà “Il grande cinema italiano” il tema di questa esibizione musicale diretta del maestro Luca Volonté. Un viaggio nel magico mondo del cinema attraverso le più iconiche colonne sonore dei film italiani dagli anni ’50 ad oggi. Patrocinata da parte dei responsabili del Comune castiglionese, l’iniziativa è ad ingresso libero.

Si tratta di uno dei tanti eventi che caratterizzano l’estate in paese, con un programma davvero ricco di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le fasce d’età, in centro al borgo storico ed al Castello di Monteruzzo.

(foto archivio)

2062024