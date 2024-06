Groane

CERIANO LAGHETTO – In attesa del primo consiglio comunale che si terrà domani sabato 22 giugno alle 10 in sala consiliare (l’idea era di tenere il consiglio in piazza ma le previsioni meteo hanno costretto ad ripiegare sulla sede tradizionale). Ecco la giunta del sindaco Massimiliano Occa.

Francesca Sulis è stata nominata vicesindaco e assessore con deleghe a Istruzione, Infanzia, Politiche Sociali, Frazione Dal Pozzo. Deleghe a Finanze, Patrimonio, Enti e partecipate, Commercio, Attività produttive per Davide Mella mentre Federica Manno è stata nominata assessore con deleghe a Cultura, Tempo libero, Politiche giovanili, Associazionismo. Completa l’esecutivo della città Thomas Nisi è assessore con deleghe a Ambiente, Innovazione, Sostenibilità, Comunicazione, Eventi, Rapporti con la stampa. Massimiliano Occa ha ritenuto di tenere per sè e gestire autonomamente le deleghe a Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Protezione Civile, Sicurezza, Personale, Frazione Brollo.

Assessori e deleghe saranno comunicati ufficialmente domani mattina nella prima seduta del consiglio comunale il cui ordine del giorno prevede come prassi la proclamazione degli eletti, il giuramento del nuovo sindaco e poi a seguire l’approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Ceriano Laghetto presso Enti, Aziende ed Istituzioni, la Costituzione dei gruppi consiliari con la designazione dei rispettivi capigruppo, la nomina della Commissione elettorale comunale e della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei Giudici Popolari.

