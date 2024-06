Primo piano

CERIANO LAGHETTO – “Con grande entusiasmo vi salutiamo dal gruppo “Amici x Ceriano”, importante componente della lista civica SiAmoCeriano. Vogliamo ribadire il nostro impegno: ci siamo e ci saremo, sempre pronti a lavorare per il bene della nostra comunità”.

Lo dichiara Antonio Magnani candidato sindaco di Siamo Ceriano che lancia questo nuovo progetto: “Abbiamo preso a cuore ogni promessa fatta in campagna elettorale: per noi, sul serio, ogni promessa è debito.

Stiamo lavorando instancabilmente per dare valore al percorso avviato qualche mese fa, adoperandoci per realizzare i progetti che abbiamo condiviso con voi.Il vostro sostegno e la vostra fiducia sono la nostra forza.

Continueremo a lavorare con trasparenza, passione e dedizione per fare di Ceriano Laghetto un posto migliore per tutti. Grazie di cuore”.

