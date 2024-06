ilSaronnese

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo l’interrogazione presentata dai gruppi di minoranza a Cislago in merito all’assunzione di una Guardia Giurata a controllo della piattaforma per la raccolta differenziata di Cislago.

Premesso che i capigruppo di minoranza, riunitisi per discutere la determina del Servizio Tecnico n 0 112 del 07/06/2024, hanno unanimemente manifestato i dubbi più avanti espressi e hanno affidato alla consigliera comunale Debora Pacchioni la lettura della presente durante la riunione del Consiglio Comunale nella quale sarà calendarizzata.

Visto che la piattaforma ecologica è al momento gestita dalla Soc. Econord Spa con sede a Varese in via Giordani n 0 35 come da contratto stipulato in forma pubblica amministrativa con atto rep.n0 5 del 04.04.2019 (con decorrenza dal 01/04/2019 e termine il 31/03/2026).

Considerato che con determinazione del Servizio Tecnico n 0 112 del 07/06/2024 è stato affidato il servizio di “guardia particolare giurata” presso la piattaforma ecologica di Cislago alla Società Sicurseprio S.r.l. con sede a Mozzate in Via Piccinelli, 8/10, per un importo di € 5.500 compresa IVA 10% con le seguenti motivazioni:

durante l’orario di apertura del Centro Comunale di Raccolta Differenziata dei Rifiuti, sito in via Vecchio Bozzente 312, si verificano frequenti accessi di persone non autorizzate che rovistano nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti e talvolta asportano materiali dagli stessi;

il personale addetto alla custodia del Centro non riesce a contrastare tali accessi, effettuati a piedi, in quanto deve gestire gli ingressi degli utenti e fornire indicazioni agli stessi per il corretto conferimento delle diverse frazioni di rifiuto;

la presenza delle persone non autorizzate di cui sopra, oltre a essere di per sé illegittima, ingenera negli utenti e nel personale in servizio presso il Centro Raccolta insicurezza e tensioni;

il personale del Servizio di Polizia Locale non è al momento in grado di effettuare controlli e contrastare gli accessi non autorizzati al Centro Comunale di Raccolta Differenziata dei Rifiuti a causa della carenza di agenti in organico e non può nemmeno essere costantemente presente, durante tutto il periodo di apertura dello stesso, data l’imprevedibilità del momento di accesso di dette persone.

Si formulano i seguenti interrogativi:

Non essendo previsto in determina nessun periodo di durata del servizio ma solo l’importo complessivo di € 5.500, quale sarà la durata di tale servizio? Visto l’esiguo importo stanziato è presumibile che questo non sarà sufficiente a garantire il servizio di guardia giurata fino al termine previsto dal contratto con la Soc. Econord fissato al 31/03/2026, se è intenzione di questa Amministrazione, finita la disponibilità economica proseguire il servizio prevedendo ulteriori finanziamenti ? Quali disposizioni scritte ha dato l’Amministrazione all’Ufficio Tecnico per la risoluzione delle criticità alle motivazioni segnalate nella determina n 0 112 del 07/06/2024? e la guardia giurata in servizio presso la piattaforma ecologica ha titolo di richiedere l’esibizione di un documento d’identità ai cittadini che vi accedono e come si concilia questo con i’ accesso a mezzo tessera magnetica alla piattaforma? Quante segnalazioni o denunce sono state comunicate all’Amministrazione comunale dalla società Econord inerenti le problematiche evidenziate nella determina n° 112 del 07/06/2024 e in quali periodi? Quanti interventi, a seguito di tali segnalazioni o denunce riguardanti la gestione e la sicurezza della piattaforma ecologica, sono stati effettuati dalla Polizia Locale ? Se a seguito di segnalazioni o denunce sono state utilizzate le telecamere installate presso la piattaforma ecologica per eventuali indagini supportate anche dai Carabinieri? Se è funzionate il collegamento del nostro sistema di video sorveglianza con la stazione Carabinieri di Saronno? Come è possibile che a una richiesta protocollata il 04-06.2024 dalla soc. Econord si sia proceduto subito con una determina dell’ufficio tecnico il 07.06.2024 senza una valutazione preventiva da parte della Giunta comunale e della commissione ambiente?

ista I ‘importanza del tema si richiede di inserire la presente interrogazione all’Odg per il prossimo consiglio comunale e che venga data risposta sia in forma orale che scritta.