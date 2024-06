Città

SARONNO / SARONNESE – Un week-end di piena estate con tanti appuntamenti: dallo street food e le moto a Rovellasca, alla prevenzione con Lilt (lega italiana per la lotta contro i tumori) nel centro storico di Saronno, senza dimenticare lo sport a Rovello con il torneo di Tchoukball.

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno

SARONNO – Tre giornate intere per la prevenzione con “Senologia al Centro” in piazza Avis e in collaborazione con Lilt, lega italiana per la lotta contro i tumori. Sarà un’occasione per le donne di usufruire di visite senologiche, ecografie mammarie e mammografie in un’unità mobile per la prevenzione oncologica gratuita. Prenotazioni telefonica al numero 3808644677.

ROVELLASCA – Un fine settimana dedicato alle moto e allo street food con “Moto Street Food Live”: con show freestyle, prova minimoto, gastronomia e musica dal vivo. Informazioni all’e-mail [email protected].

Venerdì 21 giugno

ROVELLASCA – Alle 18, alla biblioteca civica di via A. De Amicis, “Crazybook & Teatime”: gruppo di lettura per ragazzi delle scuole medie. Informazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

Sabato 22 giugno

ROVELLO PORRO – Torna la nuova edizione del “Torneo sotto le Stelle” Tchoukball nella location dell’oratorio dei santi Pietro e Paolo in via Cardinal Ferrari 22. Dettagli al sito internet www.rovellotchoukball.com.

SARONNO – Dalle 10 alle 11.30, al parco dei Frati di piazza Unità d’Italia 6 e in occasione della Giornata internazionale dello Yoga, “Yoga al Parco”: lezione libera e aperta a tutti. Informazioni al sito internet www.yogasaronno.it.

SARONNO – Dalle 16 tornano le visite guidate alla chiesa di San Francesco. Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

SARONNO – Alle 18, nella centrale piazza Schuster e nell’ambito del progetto Luci d’artista, l’amministrazione comunale invita all’inaugurazione della scultura luminosa No words di Sergio Nannicola. Informazioni al sito www.comune.saronno.va.it.

ROVELLO PORRO – Alle 21, nel cortile del Centro Civico di piazza Porro 19, lettura teatrale “Convivio Infernale – I sette peccati capitali” un omaggio a Dante Alighieri a cura della Compagnia dei Gelosi. Informazioni al numero 0296750321.

SARONNO – Alle 21, alla chiesa di San Giovanni Battista di via Larga 3, In festo Sancti Johannis Baptistae con il coro da camera Habel – Città di Saronno con la partecipazione del coro Hebel del liceo Legnani. Informazioni al sito internet www.giuliomercati.it.

Domenica 23 giugno

SARONNO – Alle 20.45, al cinema Prealpi, Comune e Lions Club Saronno Host Solidalia presentano “La musica notturna di Buenos Aires”. Il ricavato della vendita dei biglietti verrà devoluto ai service benefici del Lions di Saronno.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito