Eventi

CASTELLAZZO BOLLATE – Giunto alla III edizione, torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dal Pubblico: Il Filo della Storia, il progetto culturale di Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con i rievocatori de Il tempo ritrovato che permette ai visitatori di rivivere la storia attraverso appuntamenti e attività che riporteranno Villa Arconati nei secoli più significativi del proprio passato.

Come nelle passate edizioni, anche quest’anno ogni appuntamento avrà un tema che farà rivivere alcuni nobili ambienti della Villa e del Giardino.

LE DEJEUNER SUR L’HERBE: un pic-nic nel Risorgimento

Domenica 23 giugno il Giardino di Villa Arconati sarà protagonista della giornata attraverso una delle attività più “deliziose” per l’aristocrazia di un tempo: il pic-nic!

Mangiare sull’erba, seduti a terra, può sembrare un esercizio spartano, eppure è nato nel 1600 come svago cavalleresco: una pausa durante i lunghi viaggi a cavallo o le battute di caccia.

In tempi molto brevi il pic-nic diventa un’usanza sociale di moda soprattutto fra i nobili: aristocratici di tutta Europa organizzano i pasti in mezzo ai campi o lungo i fiumi. Questa usanza – non a caso adorata soprattutto dai giovani aristocratici – è in realtà un modo molto elegante per sfuggire ai noiosi e lunghissimi banchetti di corte. Potremmo definirla come una trasgressione, ma una trasgressione largamente accettata dal ceto sociale d’appartenenza.

Vera fautrice dei “pique-nique” fu la regina Maria Antonietta, appassionatissima di queste scampagnate fatte nei prati attorno alla reggia di Versailles…

Nel corso dei decenni il pic-nic esce dai giardini dei castelli e si evolve, arrivando alle classi sociali più basse.

Domenica 23 maggio nei giardini di Villa Arconati sarà disposto un tableau vivant che riporterà in vita il pic-nic nell’Ottocento e il Risorgimento: i visitatori potranno ammirare ed interagire con personaggi dell’epoca che racconteranno storie, curiosità e aneddoti riguardo al pic-nic…sul filo della storia.

In caso di pioggia l’attività di rievocazione sarà spostata all’interno del Palazzo con l’ “Après-midi dell’Aristocrazia”: tra giochi da tavola, pranzi, merende con tè e dolcetti passeremo una giornata con i nobili ospiti dei marchesi Busca negli anni del Risorgimento italiano.

IL FILO DELLA STORIA _ rievocazioni storiche a Villa Arconati

Inaugurato nel 2022, questo progetto culturale di Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con i rievocatori de Il Tempo Ritrovato presenta un appuntamento al mese per raccontare, anzi di rivivere, la storia attraverso una rievocazione storica che riporterà Villa Arconati nei secoli più significativi del proprio passato: i rievocatori della compagnia Il Tempo Ritrovato, attraverso abiti cuciti su misura, volumi e oggetti d’epoca, rivivranno le attività tipiche, i giochi, gli usi e costumi dei secoli passati. Ma saranno soprattutto i loro racconti a riportare alla luce un passato che è andato (quasi) perso…sul filo della storia.

L’attività di rievocazione è gratuita per il pubblico, previo acquisto del biglietto d’ingresso a Villa Arconati.

