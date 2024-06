Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Lega Lombarda di Saronno.

Assemblea militanti della Lega Lombarda di Saronno ieri sera riunita con l’on. Stefano Candiani. Si è parlato di Autonomia Differenziata , la nuova legge ordinaria approvata in Parlamento che attua gli articoli 116 e 119 della Costituzione riformata nel 2001 dal Governo Amato di centro sinistra.

La serata è stata l’occasione per discutere il testo della nuova Legge della Repubblica che permette ai Consigli Regionali di poter chiedere la competenza esclusiva su 23 delle materie che oggi sono di competenza condivisa con lo Stato.

La Lombardia potrà finalmente gestire queste 23 competenze in modo più efficiente ed efficace come fanno già le Regioni Autonome di Trentino, Südtirol e Vallée d’Aôste.

Il risparmio delle risorse darà come risultato un miglioramento ed un potenziamento dei servizi. La Lombardia potrà potenziare la protezione civile, l’organizzazione della sanità e finanziare meglio la ricerca tecnica e scientifica, incrementare i servizi alle imprese e quindi far star bene i cittadini aumentando i posti di lavoro per chi può lavorare e la qualità del Welfare State per chi non ce la fa.

L’on Stefano Candiani inizia il giro delle sezioni partendo da Saronno. Al termine della serata la sezione ha ricevuto nelle mani del segretario cittadino Angelo Veronesi copia della legge firmata di proprio pugno sia dal Ministro delle Regioni e dell’Autonomia Roberto Calderoli sia dall’on. Stefano Candiani.

—————————————————————————————————————————————–

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?