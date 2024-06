news

La crescente pressione al ribasso nel mercato delle criptovalute ha recentemente complicato gli investimenti in criptovalute. Le tendenze del mercato sono incerte poiché i prezzi degli asset continuano a fluttuare a fronte delle variazioni dei prezzi dei principali token.

La crescente influenza degli orsi sul mercato è evidente nell’ecosistema Base. L’azione dei prezzi delle principali criptovalute di tendenza sulla chain Base è notevolmente inferiore rispetto all’inizio dell’anno.

La criptovaluta più trendy sulla chain di Base in questo momento

Dall’altra parte, le criptovalute in prevendita hanno recentemente prosperato con un margine più ampio. Diversi progetti che hanno superato le attuali tendenze del mercato sono venuti alla ribalta attraverso le prevendite. La prevendita di 99BTC analizzata ha raccolto oltre 2,2 milioni di dollari. La performance ha sfidato in modo significativo le tendenze al ribasso delle criptovalute a livello di mercato.

1. Bretta (BRETTA)

Bretta, un nuovo progetto, è stato recentemente lanciato e sta rapidamente facendo scalpore. Presentato come partner ufficiale di Brett, token con un market cap di 400 milioni di dollari, Bretta si è posizionata sul Base Chain Network, puntando a creare una community solida e inclusiva.

Bretta è incentrato sulla community. Il team dietro Bretta vuole costruire un ecosistema sicuro e fiorente per i suoi possessori. Inoltre, hanno una comprovata esperienza nel settore delle criptovalute, che aggiunge credibilità al progetto.

Per quanto riguarda i dati di mercato, il prezzo in tempo reale di Bretta è attualmente $ 0,323938. Ha registrato un aumento significativo dei prezzi del 64,58% nelle ultime 24 ore. Al contrario, il volume di trading dell’ultimo giorno è pari a 16.472,71 dollari, evidenziando un crescente interesse.

La rapida ascesa di Bretta sta attirando l’attenzione nella community crittografica. Molti stanno guardando per vedere come si evolverà il progetto e se riuscirà a sostenere il suo slancio iniziale.

2. Okayeg (OKAYEG)

Okayeg, un token meme a tema rana verde, sta guadagnando terreno sulla blockchain di Base.

Okayeg può essere acquistato su diversi exchange decentralizzati. La piattaforma più attiva per il trading di Okayeg è Uniswap V3 (Base), dove la coppia OKAYEG/WETH ha registrato un volume di trading nelle 24 ore pari a 184.343$. Anche altri exchange come Aerodrome SlipStream e Matcha (Base) offrono opzioni di trading per Okayeg.

Di conseguenza, il prezzo di Okayeg è pari a $ 0,00001393. Il token ha registrato un leggero aumento del prezzo dell’1,96% nelle ultime 24 ore, sebbene sia diminuito del 21,42% nell’ultima settimana. Inoltre, il volume di trading nelle 24 ore è pari a 279.291,19 dollari, con un aumento del 13,90% rispetto al giorno precedente. Questo aumento del volume di trading segnala un crescente interesse intorno a Okayeg.

La popolarità di Okayeg è in aumento, guidata dalla sua connessione unica con la cultura dello streaming e dalla vivace comunità che la supporta. Con l’aumento dell’attività di trading, sarà interessante vedere come si evolveranno il valore del token e la presenza sul mercato.

3. Law of Attraction (LOA)

Law of Attraction Coin (LOA) sta facendo parlare di sé poiché punta a un’ambiziosa capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari. Questo esperimento sulla criptovaluta sfrutta il potere della Legge di Attrazione.

Inoltre, LOA ha un prezzo di $ 0,02081 e ha un volume di trading nelle 24 ore di $ 194.661,82. La moneta ha registrato un aumento del prezzo del 14,96% nelle ultime 24 ore, sebbene sia diminuito del 51,36% nell’ultima settimana.

Inoltre, i token LOA sono disponibili su exchange di criptovalute decentralizzati e centralizzati, con Uniswap V2 (Base) che è la piattaforma di trading più popolare. Particolarmente attiva la coppia LOA/WETH su Uniswap.

Inoltre, il recente volume di trading per LOA è salito a $ 194.567 nelle ultime 24 ore, segnando un aumento del 34,40% rispetto al giorno precedente.

Mentre questa coin continua ad attirare l’attenzione, resta da vedere quanto si avvicinerà al suo obiettivo di capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari. Il recente aumento dell’attività di mercato suggerisce che la coin sta guadagnando terreno tra i trader e gli investitori.

Quale potrebbe essere la prossima criptovaluta di tendenza

La prevendita di 99Bitcoins è stata di tendenza ultimamente, in particolare per il suo nuovo approccio Play to Earn. Il team e la community di 99BTC hanno sviluppato l’iniziativa per colmare il crescente divario di conoscenze nel settore. Contrariamente alla cultura educativa popolare, gli studenti e gli utenti delle piattaforme sono i beneficiari finali della piattaforma, sia finanziariamente che in termini di sviluppo delle competenze.

La prevendita ha raccolto oltre 2 milioni di dollari per lanciare il token 99BTC. Al momento in cui scrivo, vanta una community in crescita con un coinvolgimento su tutte le piattaforme di social media. Considerato l’evidente impegno, le prospettive di successo per il token da 99BTC sono alte.

Inoltre, i primi investitori nella prevendita di 99Bitcoins possono mettere in staking il token e guadagnare rendimenti sulla criptovaluta mentre la prevendita è ancora in corso. Tuttavia, il team deve ancora rilasciare la data di quotazione dei token. La possibilità di partecipare alla prevendita è quindi aperta a tutti.

Attualmente, i token 99BTC sono disponibili al prezzo scontato di 0,00109$. La piattaforma fornisce ulteriori istruzioni sulla partecipazione alla prevendita tramite il suo sito web.

