TRADATE – Il consiglio comunale è convocato in prima convocazione per venerdì 21 giugno alle 21 alla sala consiliare del Palazzo comunale, con accesso da piazza Nelson Mandela. Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale, la seconda convocazione è fissata per sabato 22 giugno alle 9.

La seduta del consiglio comunale verrà trasmessa in audio-video sul sito tradate.consiglicloud.it, permettendo così ai cittadini di seguire l’evento in diretta.

Punti all’ordine del giorno:

Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale. Elezione del presidente del consiglio comunale. Elezione del vice presidente del consiglio comunale. Giuramento del sindaco. Comunicazione del sindaco in merito alla composizione della Giunta comunale. Elezione della Commissione elettorale comunale. Nomina dei componenti della Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise d’Appello.

L’evento si terrà in Municipio, situato nel Palazzo Comunale in Piazza Mazzini 6, 21049 Tradate.

