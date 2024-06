Cronaca

UBOLDO / LIMBIATE – Oggi alle 16.15 in via Tolstoj a Limbiate è stato investito un anziano pedone: sul posto è accorsa la polizia locale limbatese ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa, è stato soccorso un uomo di 88 anni, apparso comunque in condizioni non gravi. E’ stato trasportato per accertamenti e per essere medicato all’ospedale di Paderno Dugnano.

Sempre a Limbiate in precedenza, alle 9, in via Isonzo, incidente col monopattino, è rimasta contusa una ragazza di 19 anni, trasportata dall’ambulanza della Croce bianca, pure lei all’ospedale di Paderno.

Oggi alle 16.35 a Uboldo intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella in un’azienda di via Mazzini per un infortunio: è stato soccorso un uomo di 44 anni, apparso in condizioni non preoccupanti e trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per tutti gli accertamenti sanitari del caso.

21062024