SARONNO – “Il disastro delle bandiere della destra sul futuro dell’Italia e dei suoi cittadini”. Esordisce così la nota del Pd di Saronno.

“La Lega sarà contenta di aver approvato l’autonomia differenziata non dicendo ai cittadini che tutta questa autonomia sbandierata costerà, se mai potrà iniziare, alcune decine di miliardi prima di poter vedere qualche luce, perché il punto derimente è che nessuna materia potrà essere trasferita se non ci sarà la copertura finanziaria dopo la definizione a livello nazionale dei Lep (livelli essenziali di prestazione).

I cittadini del nord saranno adesso bombardati dalle fake news che la Lega diffonderà:

– prima di poter entrare in funzione dovranno essere definiti da decreti legislativi molto laboriosi le modalità di concessione delle autonomie

– già da un anno c’è un comitato tecnico che non ha ancora capito come trovare tecnicamente i valori dei LEP

– senza la definizione dei LEP nessuna autonomia può partire

– senza una chiara definizione delle coperture finanziarie nessuna materia può essere trasferita

Questo solo per iniziare la discussione.

I cittadini italiani si devono invece rendere conto che quanto sbandierato non risolverà ad esempio nessun tempo di attesa della sanità pubblica, neanche con la farsa dell’ultimo provvedimento che a costo zero decide a parole che il problema verrà risolta.

Intanto i cittadini lombardi hanno speso circa 9 miliardi di tasca propria perché la Regione Lombardia a traino centrodestra da 26 anni ha sempre dato soldi pubblici alle aziende sanitarie private e lasciato ai singoli la scelta di fare mutui per curarsi o rinunciare per impossibilità di permettersi i costi (ormai uno su nove rinuncia).

La Lega vuole inoltre mettere la sua bandierina sul Ponte sullo Stretto, ma tanto se non passeranno le grosse navi compromettendo lo scalo merci di Gioia Tauro (al momento uno dei più importanti porti del mediterraneo di transhipment) non sarà un loro problema, se l’area dove sorgeranno i piloni sulla parte calabrese sia a rischio sismico, di nuovo chi se ne importa, intanto butteranno a mare 14 miliardi sottratti alla sanità locale, ad esempio.

Questo in cambio del Premierato, bandiera di Fratelli d’Italia, che toglierà le prerogative di equilibrio costituzionale al parlamento ed al presidente della Repubblica, come firmato da almeno 180 eminenti personalità di costituzionalisti o studiosi del problema.

Ma cosa importa alla destra, basta aggiungere posti di governo o istituzionali ad ex fascisti o inneggianti ai forni crematori (dichiarazioni di questi giorni di candidati a posizioni istituzionali locali e di più alto livello).

Contiamo che l’unità del centro sinistra continui e si rafforzi per cambiare questa governo che vuole riportarci indietro ad un medio evo dei diritti universali sanciti dalla costituzione su cui hanno giurato.

