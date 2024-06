COMO – Dopo gli ascensori bloccati, in cui è stata determinante l’assistenza offerta dal servizio di vigilanza alle persone bloccate nuovi problemi per l’Asst Lariana. A raccontare i problemi la redazione di CiaoComo che ha segnalato le lunghe code , anche di oltre un’ora, allo sportello (Cup) dell’ospedale di San Fermo della Battaglia. Nella giornata di mercoledì spiega il quotidiano si sono registrate “attese ed esasperazione di chi doveva prenotare un esame oppure doveva fare l’accettazione per l’esame in giornata”. Tra questi anche una coppia di Saronno che ha segnalato una attesa di oltre 60 minuti.

A spiegare l’accaduto proprio l’Asst Lariana: ““Ci scusiamo per i disguidi collegati – come preannunciato nei giorni scorsi – ai nuovi applicativi informatici. La modifica, soprattutto in questa fase iniziale, può comportare rallentamenti nei servizi. Gli sportelli sono comunque tutti aperti, sei per le accettazioni e due per le prenotazioni con un’attesa media di mezz’ora. L’aggiornamento per il personale dei Cup in corso è stato avviato e proseguirà a luglio e, come detto, può comportare rallentamenti nei servizi erogati agli sportelli”.