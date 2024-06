Cronaca

SARONNO – Attimi di apprensione stamattina venerdì 21 giugno per l’incidente di cui è stato vittima in tra vicolo del Lino, piazzetta Portici e piazza Libertà, nel cuore della Zona a traffico limitato un 17enne.

Il ragazzo, poco prima delle 8, ha perso il controllo della propria bicicletta ed è caduto malamente a terra. Subito in suo aiuto sono accorsi diversi passanti che hanno dato l’allarme con una chiamata sul numero unico delle emergenze. Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno.

Al personale sanitario il 17enne ha spiegato di avere un forte dolere alla gamba e all’anca. Dopo le prime cure sul posto, durate per circa un’ora, è stato trasferito in ambulanza in codice verde all’ospedale Sant’Anna di Como. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale.

AGGIORNAMENTO: La polizia locale precisa che contrariamente a quanto indicato dai mezzi di soccorso in prima battuta lo scontro è avvenuto nell’intersezione tra vicolo del Lino, piazzetta Portici e piazza Libertà.

