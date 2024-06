SARONNO – Si terranno domani, sabato 22 giugno i funerali di Emanuele Barra 32enne saronnese morto lo scorso 12 giugno per le conseguenze dell’incidente avvenuto due giorni prima tra la Provinciale 233 e l’A9.

Tutto è iniziato con lo scontro tra due auto al raccordo tra le due arterie. Immediata la mobilitazione dei soccorsi anche perchè le condizioni dei feriti sono apparse subito gravi.

A preoccupare proprio le condizione di Emanuele Barra, 32enne molto conosciuto a Saronno dove era cresciuto. Lavorava come corriere per Amazon. Nel sinistro è stato sbalzato fuori dall’auto. Ha riportato un trauma cranico, lesioni al volto e diverse altre ferite. E’ stato subito portato all’ospedale di Circolo di Varese. E’ stato sottoposto subito ad un’operazione nella giornata di lunedì ma purtroppo le sue condizioni non sono migliorate. e mercoledì mattina si è spento. Domani il funerale preceduto alle 1415 dalla recita del rosario.