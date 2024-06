Città

SARONNO – “Negli ultimi giorni il sindaco Augusto Airoldi ha parlato di progetto da realizzare per la sicurezza a Saronno Sud. Peccato che lo faccia intestandosi bellamente delle proposte che noi di Forza Italia abbiamo avanzato in data 10 aprile scorso e che erano state pubblicate su tutte le testate locali”.

E’ la nota di Forza Italia Saronno che ritorna sul tema della sicurezza e in particolare sulle proposte lanciate dall’Amministrazione a seguito del comitato per la sicurezza e l’ordine pubbliche tenuto lo scorso 13 giugno a Villa Gianetti.

Gli azzurri saronnesi spiegano: “In particolare proponevamo di “garantire la continuità del servizio bar affidandolo a condizioni facilitate ad una cooperativa sociale del territorio che ne faccia un luogo di socialità prima ancora che un’attività economica; ottimizzare le aree interne alla stazione per uffici realmente presidiati o concederle per uso temporaneo alle associazioni del saronnese”. Il comunicato poi proseguiva “Il Comune inoltre può e deve fare qualcosa in prima persona ad esempio organizzando eventi in stazione o nel parcheggio in collaborazione con il Cral Fnm che ha una sede in loco, facilitando l’utilizzo del bar a strutture associative presenti sul territorio attraverso adeguati incentivi economici, coinvolgendo i giovani della leva civica a compiere piccole attività sull’area, garantendo un’adeguata presenza della polizia locale in coordinamento con le altre forze dell’ordine.”

Ora noi non ci formalizziamo e non chiederemo i diritti d’autore al sindaco Airoldi per questo plateale plagio ma non possiamo non notare che quando le minoranze fanno proposte di buon senso e non si lamentano soltanto (come recita il consueto refrain della maggioranza) invece di apprezzare e ringraziare se ne appropriano.

