SARONNO – Cielo nerissimo e prime gocce di pioggia nel tardo pomeriggio di venerdì: tutto fa pensare che a Saronno stia per arrivare un temporalone, e chi ha potuto farlo, ha messo l’auto al riparo, temendo il ripetersi del copione dell’anno scorso quando si verificarono violente grandinate, con tanti danni, alle vetture (ed ai tetti delle case).

Le previsione per oggi e domani

Ecco cosa c’è da attendersi, secondo il servizio meteorologico di Regione Lombardia: “Il transito sulla regione di un’onda depressionaria da ovest verso est nel corso della seconda parte della giornata di oggi determinerà un marcato aumento dell’instabilità atmosferica con formazione di rovesci e temporali, anche di forte intensità. Più in dettaglio, dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento dell’instabilità a partire da ovest con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi; possibile il locale interessamento anche delle zone di alta pianura, mentre restano poco probabili e al più isolati i fenomeni sulle zone di bassa pianura e Appennino. Tra il tardo pomeriggio e la prima serata (sino alle 22 circa) si concentra il livello di pericolo temporali più elevato e più esteso, in particolare riguardo alla possibilità di grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento (possibili fino a 80 – 100 km/h). Fenomeni in generale esaurimento entro la tarda serata. In area alpina e prealpina i passaggi temporaleschi ripetuti, o il possibile carattere di stazionarietà e persistenza su zone molto circoscritte di qualche cella temporalesca, potranno portare possibili accumuli locali fino a 80-100 mm.

Per la giornata di domani 22 giugno condizioni in prevalenza stabili nella prima parte del giorno con bassa probabilità di precipitazioni. Dal pomeriggio e soprattutto in serata probabili nuove precipitazioni, in generale deboli, possibili su tutta la regione, ma più insistenti sulle zone alpine e prealpine. Dalla metà del pomeriggio alla prima serata sarà possibile qualche rovescio temporalesco con locali rinforzi del vento.

(foto: nuvoloni sopra Saronno nel tardo pomeriggio odierno)

