news

I giochi Tap-To-Earn stanno riscuotendo un successo notevole, in quanto presentano un gameplay ridotto all’osso e permettono a tutti di guadagnare, tramite la semplice pressione di un tasto sul proprio dispositivo mobile.

Hamster Kombat è uno dei crypto game del momento, con oltre 100 milioni di giocatori. Il titolo, disponibile su Telegram, si è rivelato un successo per la sua immediatezza e per la sua componente PvP.

In Hamster Kombat, i giocatori dovranno premere un tasto per ottenere una valuta in-game chiamata coin, da utilizzare per potenziare il proprio criceto e un exchange di criptovalute fittizio.

Più coin si avranno e più si potranno potenziare criceto ed exchange, in modo da competere con altri giocatori.

Il gioco sta continuando ad attirare utenti non solo con il suo gameplay immediato in stile Tap-To-Earn, ma anche con l’airdrop.

Secondo la roadmap ufficiale di Hamster Kombat, l’airdrop arriverà intorno al mese di luglio, sebbene al momento non è stata rilasciata una data specifica.

Come partecipare all’airdrop

Per partecipare all’airdrop di Hamster Kombat occorre collegare un wallet digitale TON. È possibile farlo tramite Telegram, tuttavia bisogna tenere conto che questa operazione richiederà i codici di accesso personali al proprio wallet.

Al momento, il collegamento del wallet è l’unico task da portare a termine per accedere all’airdrop, ma il team di sviluppo potrebbe inserirne altri prima della data del lancio.

Secondo alcune voci di corridoio, il numero di coin, ovvero la valuta in-game, possedute dai giocatori non corrisponderà agli effettivi token ricevuti tramite l’airdrop.

Ulteriori informazioni

Le informazioni sull’airdrop di Hamster Kombat sono poche. Attualmente non si sa quale sarà il valore di scambio del token nativo del gioco, né tantomeno la quantità di token distribuiti tramite l’airdrop.

Sul sito ufficiale del progetto, il whitepaper risulta ancora non disponibile, mentre la roadmap non presenta alcuna informazione dettagliata.

In generale, consigliamo ai trader e ai giocatori di Hamster Kombat di fare affidamento solo su quanto dichiarato dal team sui social network e sulle informazioni riportate sul sito web ufficiale.

Nell’attesa, gli appassionati di crypto gaming stanno puntando sulla presale di PlayDoge, un crypto game con meccanica P2E (Play To Earn) che presenta un gameplay e una grafica accattivanti.

PlayDoge: il simulatore di vita P2E

Nei giochi del genere “life simulator” occorre gestire la vita di un personaggio virtuale. Uno dei primi titoli a diventare famoso fu il Tamagotchi, creato da Bandai negli anni ’90.

Con la forma di una piccola console tascabile, il Tamagotchi permetteva ai giocatori di prendersi cura di un piccolo esserino. Prendendo spunto da questa idea, PlayDoge vuole unire il simulatore di vita con le meccaniche P2E dei giochi blockchain.

In PlayDoge, i giocatori dovranno tenere alto l’umore di un cucciolo di Doge, nutrendolo e facendolo divertire attraverso dei mini-giochi basati su diversi generi videoludici. Il gioco avrà una piacevole grafica creata in pixel-art di alta qualità e sarà disponibile per dispositivi Android e iOS.

I giocatori con i Doge più felici verranno premiati con il token nativo PLAY che potranno utilizzare in-game per sbloccare potenziamenti o per superare i livelli dei mini-giochi più difficili. In alternativa, i PLAY si potranno scambiare o tenere nel wallet.

Inoltre, una volta lanciato il gioco, il team di sviluppo creerà una classifica che i giocatori potranno scalare mostrando le loro abilità nei mini-giochi. I giocatori in cima alla classifica riceveranno dei PLAY aggiuntivi come ricompensa.

Al momento, il token PLAY viene venduto in presale a 0,0051 dollari e si può acquistare con ETH, USDT, carte di credito o BNB. I token comprati in presale verranno messi in stake, in modo da permettere ai trader di guadagnare ricompense passive in base all’APY, attualmente al 79%.

VAI ALLA PRESALE DI PLAYDOGE