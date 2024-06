ilSaronnese

UBOLDO – Due new entry e tre conferme queste le scelte del sindaco Luigi Clerici per la giunta che lo accompagnerà nel suo secondo mandato alla guida di Uboldo con la lista Centrodestra unito per Uboldo.

Tra le conferme non poteva che esserci quella di Laura Radrizzani record di preferenze confermata vicesindaco e alla guida dell’assessorato che si occupa di Welfare, Servizi alla famiglia e alla persona, Istruzione e Cultura. Matteo Croci continuerà ad occuparsi di Sicurezza, Polizia locale, Protezione civile e Viabilità mentre Carlo Copreni ha ottenuto l’assessorato all’Ambiente, Ecologia, Valorizzazione del territorio e Marketing territoriale. Il sindaco Luigi Clerici terrà per sè la delega all’Urbanistica mentre Ulderico Renoldi si occuperà di Lavori pubblici, manutenzione del patrimonio e decoro urbano. All’altra quota rosa dell’esecutivo Antonella Nesci sono state assegnate le deleghe a Politiche finanziarie, Tributi e finanziamenti pubblici comunitari.

Il primo consiglio comunale d’insediamento è in programma martedì 2 luglio.

